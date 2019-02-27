شاهد ما قاله منقذ المصابين بانفجار قطار محطة مصر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المواطن المصري وليد مرضي الذي شارك في إنقاذ المصابين في حريق محطة القطارات الرئيسية في ميدان رمسيس بالقاهرة إنه ساعد نحو 8 مصابين في الحريق.
وأضاف مرضي في مقابلة مع "الحدث" أنه شاهد بين 3 إلى 4 حالات وفيات للضحايا لم يستطع تقديم المساعدة لهم، وأشار إلى أن بعض زملائه شاركوا معه في عملية إطفاء الحريق ومساعدة المصابين.
وأوضح مرضي أنه يعمل في الشركة الوطنية لإدارة عربات النقل منذ حوالي 17 عاماً.
وظهر وليد مرضي في مقطع فيديو يوثق بداية الحريق في المحطة وهو يحاول إطفاء الحريق بالمياه بشجاعة دون أن يفكر في النجاة بنفسه من احتمال تعرضه للإصابة أو تفاقم الانفجار.
وكان مرضي أحد أبطال الحادثة الذين أثنى عليهم المصريون في مواقع التواصل الاجتماعي.
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