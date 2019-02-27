شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بسام فليفل يطالب بجلسات حوار مجتمعى بعنوان "هى دى مصر" لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد النائب بسام فليفل، مذكرة لتقديمها لرئيس البرلمان بهدف عقد جلسات حوار مجتمعى بمجلس النواب تحت عنوان "هى دى مصر" بمشاركة عدد من الشباب بمختلف المحافظات بهدف تنشيط السياحة والوقوف على كم المشروعات القومية التى يتم إنشائها بشكل يومى.

وأضاف فليفل لـ"الخليج 365"، أن هذه الجلسات تهدف للعمل على تنظيم عدد من الزيارات لكافة المعالم السياحة فى مصر من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة فى هذا الصدد لأفواج سياحية بالتناوب فى كل المحافظات، بالإضافة لزيارات للمشروعات القومية التى يتم إنشائها بشكل شبه يومى فى مختلف المحافظات للوقوف عل حجم الإنجازات الحقيقية التى تشكك فيها الجماعة الإرهابية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه عقب تنظيم هذه الزيارات سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى مع هؤلاء الشباب للاستماع لرؤيتهم حول كيفية تنشيط السياحة، وحجم الانجازات للمشروعات القومية ودورهم فى نقل الصورة الصحيحة للشارع المصرى.