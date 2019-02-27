الجنرال فادي داوود قام بزيارة وداعية للمستشار العسكري لمجلس الأمن

قام الجنرال فادي داوود بزيارة وداعية للمستشار العسكري لمجلس الأمن الجنرال لويتي قبيل نهاية خدمته الدبلوماسية في مقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة ، حيث تبادل الجانبان أحداث الساعة والقضايا الساخنة في منطقة الشرق الأوسط.

وشكر داوود بإسم الجيش اللبناني للمنظمة الدولية ولكل التضحيات التي تبذلها قوات اليونيفيل في لبنان ووعد بالوقوف الى جانب القوات الدولية على العمل الدائم من أجل إحلال الأمن والسلم في لبنان.

من جهته أكّد لويتي لداوود متابعة تعاون المنطمة الدولية مع السلطات الشرعية اللبنانية من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ كافة القرارات الدولية المتعلقة بلبنان.

وتمنى لويتي للجنرال داوود نهاية خدمة عسكرية مليئة بالإنجازات سيما وكان قد قاد معركة فجر الجرود عام ٢٠١٧ ضد ما يسمى بقوات داعش في أعالي جبال لبنان وأحرز انتصاراً كبيراً عليها مع افراد الجيش اللبناني وأعاد بسط سيادة الجيش في منطقة البقاع.

مراسلة "النشرة" في نيويورك سمر نادر.