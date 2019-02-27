الحريري استقبل جمعية مهندسي البترول ومفتي حاصبيا والقاضي حمود

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، رئيس جمعية مهندسي البترول العالمية الدكتور سامي النعيم على رأس وفد من قسم لبنان في الجمعية.

من جهة أخرى، قلد الحريري، باسم رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمين العام لمجلس الوزراء السابق فؤاد فليفل، في حضور أفراد عائلته، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديرا لعمله وعطاءاته على مدى أكثر من ثلاثة عقود من العمل في الإدارة العامة للدولة.

وكان الحريري قد استقبل وفدا ضم: مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلي وقاضي حاصبيا الشرعي اسماعيل دلي ورئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية شبعا محمد صعب ومخاتير المنطقة.

بعد اللقاء، أوضح المفتي دلي أن الوفد "قدم للرئيس الحريري التهنئة بتشكيل الحكومة، وبحث معه عددا من القضايا الحياتية الخاصة بمنطقة العرقوب، وقد أبدى دولته كل تجاوب في هذا الشأن".

كما التقى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي أعلن على الأثر أن البحث "تناول عمل النيابات العامة، ولا سيما الملفات قيد النظر حاليا". واستقبل وفدا مشتركا من مجلس نقابة أطباء لبنان - طرابلس واتحاد نقابات المهن الحرة في الشمال.