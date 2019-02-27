النشرة: توقيف 6 أشخاص على حاجز التويتي بزحلة بحوزتهما مواد مخدرة

أفاد مراسل "النشرة" غي زحلة بأن "عناصر حاجز التويتي أوقف ف.خ من مواليد عام 1990 من التابعية الكويتية والمدعو أ.م من مواليد عام 1960 وضبط بحوزتهما غرامين من الكوكايين وكل من ش.خ وج.غ وضبط بحوزتهما 10 غرامات من مادة سيلفيا وكوكايين وحبق واكي تي سي وتواصلت عملية التوقيفات وطالت كل من ش.أ وف.ب وبحوزتهما كمية من الكوكايين".

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