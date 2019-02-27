مصادر LBC: اللقيس سيطرح زيارة رسمية له الى دمشق في جلسة الحكومة المقبلة

أفادت قناة "LBC" ان وزير الزراعة حسن اللقيس سيطرح زيارة رسمية الى دمشق في جلسة مجلس الوزراء المقبلة". وأوضحت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري للقناة أن "الحريري لم يحسم قراره بعد وسيتعامل مع الزيارة كما تعامل مع زيارة وزير المهجرين صالح الغريب". واعتبرت مصادر "القوات اللبنانية" أن "خطوة اللقيس ايجابية بمجرد طرحها على مجلس الوزراء".

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