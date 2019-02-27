خليل: سأقوم بواجباتي بدقة وسأرسل ارقام الحسابات المالية

أكد وزير المال علي حسن خليل في حديث تلفزيوني له "أنني سأقوم بواجباتي بدقة وسأرسل ارقام الحسابات والمعطيات وهناك اجهزة معنية"، مشيراً الى أن "هذا موضوع دقيق لا يتم تناوله بالاعلام".

ولفت الى أنه "بالنسبة لي عندي حسابات ومعطيات دقيقة ومحددة وتقريري الذي سأضعه بتصرف المجلس النيابي".