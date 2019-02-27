الأب جورج حبيقة: وجود الكائن البشري هو فعل ديني

أكد رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة خلال توقيع مذكرة تفاهم للمحافظة على ذاكرة المعالم الاثرية الدينية المقدسة في جامعة الروح القدس أن "وجود الكائن البشري هو فعل ديني ونحن مجتعمون اليوم في جامعة التفوق العلمي والبحثي والايماني".

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