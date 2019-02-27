زاسبكين: سوريا جاهزة بعد المبادرة الروسية لاستقبال مليون ونصف المليون نازح على اراضيها

أعلن السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، "ان هناك جاهزية في سوريا اليوم لاستقبال مليون ونصف المليون نازح" ، مشيرا الى ان "منذ انطلاق المبادرة الروسية تمّ إعادة بناء 350 بلدة ومدينة و 118 مدرسة و 5 جسور وحوالي الف كيلومتر من الطرق ومد ما يفوق الالف كيلومتر من خطوط الكهرباء."
واعتبر زاسبكين في حديث تلفزيوني، "ان احراز التقدم نحو التسوية السياسية لا تقوم به سوريا لوحدها بل يجب ان تترافق مع اجواء دولية تساهم في البناء، في حين نرى اليوم ان بعض الجهات الدولية والدول، تطرح إشكالات، هدفها الماطلة في إعادة النازحين الى سوريا".
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