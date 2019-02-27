شهيب: الارقام التي قدّمها كنعان غير دقيقة ولتحييد الملف التربوي عن السياسة

أكد وزير التربية أكرم شهيب، في حديث لقناة الـ"MTV" أن "الارقام التي قدّمها عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان غير دقيقة"، مشيرا الى أن "2170 معلما نجحوا في مباراة عام 2015 أي قبل سلسلة الرتب والرواتب".

وأوضح أن "30 معلماً لذوي الحاجات الخاصة أدخلوا بعد السلسلة"، داعيا الى "تحييد هذا الملف التربوي عن السياسة".