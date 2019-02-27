لاريجاني شدد على تنمية التعاون الاقتصادي بين ايران وارمينيا

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني خلال استقباله رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان على "تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين"، معرباً عن امله في توسيع التعاون السياسي والبرلماني خلال فترة تولي باشينيان رئاسة الحكومة الارمينية.
واوضح ان "اعضاء البرلمان الايراني لديهم الرغبة في تنمية العلاقات مع ارمينيا"، مشيراً إلى أن "هناك نظرة ايجابية حول تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين"، مؤكداً "وجود فرص للتعاون بين طهران ويريفان في شتى المجالات"، مضيفا: "ان ايران ليست لديها اية قيود على تطوير التعاون مع ارمينيا، وان مصالح المنطقة تتطلب وجود علاقات ودية بين بلدانها".
ولفت الى ان "بامكان ايران وارمينيا تطوير تعاونهما الثنائي في المجال الاقتصادي ايضا"، مشيراً إلى أنه "ثمة شركات جيدة في إيران تنشط في مجال تكنولوجيا المعلومات والبناء والطرق، يمكنها التعاون مع ارمينيا"، مشدداً على "ضرورة ان تستخدم كل من ايران وارمينيا الامكانيات القانونية مثل الاتحاد الأوراسي لتطوير العلاقات الاقتصادية"، مضيفا: "ينبغي توسيع التعاون المصرفي بين البلدين لتسهيل الأنشطة التجارية بين البلدين".
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