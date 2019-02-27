خامنئي: يجب أن تكون العلاقات بين ايران وأرمينيا وطيدة وودية

أكد قائد الثورة علي خامنئي ان "ايران وأرمينيا يجب ان تكون لديهما علاقات وطيدة وودية خلافاً لرغبة الاميركيين"، معتبراً أن "ان ايران وارمينيا جارتان طيبتان تجمعهما علاقات تاريخية"، مشدداً على "ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي".
ولفت إلى أن "علاقات طهران ويريفان يجب أن تكون وطيدة ومستمرة وودية خلافاً لرغبة الاميركيين".
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