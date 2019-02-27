ماي تعرب عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمام البرلمان أن "المملكة المتحدة قلقة بشدة بشأن التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان وتدعو البلدين بشكل عاجل لضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد". ولفتت إلى "أننا نجري اتصالات منتظمة مع البلدين ونحث على الحوار والحلول الدبلوماسية لضمان الاستقرار الإقليمي. نعمل عن كثب مع شركاء دوليين، بما في ذلك العمل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتخفيف التوترات".

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