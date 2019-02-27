القضاء البريطاني يأمر بتسليم رجل أعمال متورط بالتمويل الليبي لحملة ساركوزي لفرنسا

أمرت محكمة ويستمينستر اللندنية بتسليم فرنسا رجل الأعمال الكسندر جوهري أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007. وكان جوهري (60 عاما) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في كانون الثاني 2018 في مطار هيثرو اللندني قادما من جنيف، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، خصوصا بتهمتي "اختلاس أموال عامة" و"فساد".

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