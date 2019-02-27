ترامب اشاد بالقمة الثانية مع كيم وسيوقع "اتفاقية مشتركة" معه غدا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنتائج أول يوم للقمة الثانية بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي تعقد حاليا في العاصمة الفيتنامية هانوي. ونشر ترامب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جوانب من لقائه بكيم ومأدبة عشاء رسمية أقيمت بعد المفاوضات بينهما، وارفقها بالقول إن "الاجتماع والعشاء رائع مع كيم جونغ أون في هانوي الفيتنامية هذا الليل. أتطلع إلى مزيد من المناقشات غدا".

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