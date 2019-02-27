أفادت قناة "سكاي نيوز" عن تكليف وزير الكهرباء المصري بمهام وزير النقل مؤقتا على خلفية حادث حريق القطار".

وكان قد أعلن مجلس الوزراء المصري "قبول استقالة وزير النقل المصري هشام عرفات، بعد حادث حريق محطة قطارات في القاهرة".

وكان قد قُتل 20 شخصًا على الأقل وأُصيب 40 آخرون، بعد اصصدام جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، ما أدّى إلى انفجار وحريق كبير داخل محطة القطارات الرئيسية في القاهرة.