المرصد: مقتل سوري برصاص تركي يرفع عدد ضحايا عابري الحدود إلى 421 شخصا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "القوات التركية قتلت شابا سوريا حاول اجتياز الحدود عبر ريف إدلب، ما يرفع عدد القتلى السوريين بالرصاص التركي إلى 421 شخصا بينهم 75 طفلا"، مشيراً إلى "فقدان نحو 12 مدنيا سوريا على الحدود السورية – التركية، خلال الأيام الأخيرة، أثناء محاولتهم الوصول إلى الجانب التركي".

ولفت إلى أن "مدنيين ومن ضمنهم مهجرون من مناطق سورية أخرى، حاولوا الوصول إلى الجانب التركي عبر المناطق الحدودية مع ريف إدلب، تم تأكيد مقتل اثنين منهم، فيما لا يزال مصير البقية مجهولا"، مشيراً إلى أن "عمليات إطلاق النار والقتل من قبل الجندرما التركية، تجري بشكل يومي تقريبا".

وأشار إلى أن "الكثير من الحالات تشهد فشلا في عملية التهريب، حيث يجري اعتقال المهربين وزبائنهم والتعرض لهم من قبل حرس الحدود التركية بالضرب والإهانات".