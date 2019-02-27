ظريف يقترح وساطة إيران للتهدئة بين باكستان والهند

أجرى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، داعيا للتهدئة بين باكستان والهند على خلفية التصعيد الأخير في منطقة كشمير. وذكرت وكالة "إسنا" أنّ ظريف، اقترح على نظيره قيام إيران بدور الوساطة بين إسلام آباد ونيودلهي.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن إيران تدعو الطرفين لبذل مزيد من الجهود للتخفيف من التوتر وتسوية الخلافات بطريقة سلمية عبر الحوار.
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