"عشان 400 جنيه".. تفاصيل مقتل شابين داخل مسكنهما بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال المباحث بقسم الشرابية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة العثور على جثتين لعاملين داخل مسكنها بدائرة القسم، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي عاملين بأحد المطاعم، 16 و 18 سنة، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، بالغرفة سكنهما بأحد العقارات بمنطقة الغرياني بدائرة القسم وبهما طعنات متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية، عن تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه صديق المجني عليهما "محمد.م"، 24 سنة، عامل بذات المطعم، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور بمأمورية بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده برفقة المجني عليهما بالغرفة سكنهما غافلهما، واستولى منهما على مبلغ 400 جنيه إلا أنهما اكتشفا ذلك فقاما باستدعائه ومطالبته بإعادة المبلغ فحدثت مشاجرة بينهم، وحاول أحدهما التعدي عليه بسكين إلا أنه تمكن من استخلاصه من يده، والتعدي عليهما محدثاً إصابتهما التي أودت بحياتهما، واستولى على هاتف محمول أحدهما وأرشد عن السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.