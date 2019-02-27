القبض على المتهمين في واقعة سرقة الطبيبة "فيوليت" بالإكراه في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مرتكبي واقعة سرقة طبيبة بمصر الجديدة بالإكراه، وإعادة المسروقات لها.
البداية كانت بورود بلاغ من طبيبة بشرية، لقسم شرطة مصر الجديدة، قررت بأنها حال تواجدها بمسكنها تناهى إلى سمعها طرق على باب الشقة، وفوجئت بثلاثة أشخاص يهددونها بسلاح أبيض "سكين" واستولوا على كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي '5 آلاف جنيه، هاتف محمول، 3 ساعات يد، ولاذوا بالفرار.
وأسفرت جهود البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص تم ضبطهم، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك وقيادة المتهم الثالث"، وضُبط بحوزتهم سلاح أبيض "سنجة".
واعترفوا بارتكاب الواقعة وبإرشادهم تم ضبط '1400 جنيه من متحصلات الواقعة 8 حلق ألماظ، ساعة ألماظ، 8 خاتم ذهب، 7 سلاسل ذهب، دلاية ألماظ، دبوس ذهب، 2 أنسيال ذهب، 4 كوليه ألماظ، 4 ساعة يد، صدفة كريستال".
وضُبط بإرشاد المتهمان الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "سيد.أ"، 20 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت عل المضبوطات، وقررت بأنها جملة ما تم سرقته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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