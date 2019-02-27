ارتفاع مصابي انقلاب سيارة مساجين "برج العرب" إلى 14

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ارتفع عدد المصابين بحادث انقلاب سيارة نقل مساجين الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، في الطريق المؤدي لمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، إلى 14 مصابًا.

صرح بذلك الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وقال إن المصابين بينهم أمناء شرطة ومحبوسين على ذمة قضايا، لافتًا إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف، أن المصابين بينهم 11 شخص في حالة مستقرة فيما جرى وضع 3 آخرين تحت الملاحظة، موضحاً أن تشخيص الإصابات بين كدمات واشتباه كسور بالساق.

وأشار إلى أن غرفة عمليات مديرية الصحة كانت تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة مساجين قرب مركز "كارفور العروبة" بطريق برج العرب، جرى خلاله الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، فيما تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى العامرية، بعد فحص مستقلي السيارة في موقع الحادث.