باكستان: ضرباتنا الجوية إظهار للحق والقدرة للدفاع عن النفس

قامت القوات الجوية الباكستانية بضربات عبر خط السيطرة من داخل المجال الجوي الباكستاني، واعتبرت أن تلك الضربات لم يكن هذا رداً على العدائية الهندية المستمرة. لكن باكستان قامت بضرب هدف غير عسكري متجنبة الخسائر البشرية والأضرار الجانبية.

وأعلنت إسلام آباد، أن الهدف الوحيد هو إظهار حقها وإرادتها وقدرتها للدفاع عن النفس، مؤكدة أنها ليس لديها آية نية للتصعيد، ولكنها مستعدة إذا تم إجبارها على ذلك.

وأكدت باكستان أن السبب الذي دفعها إلى

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اتخاذ هذا الإجراء مع تحذير واضح وفي وضح النهار، بأن الهند سعت خلال السنوات القليلة الماضية، لإرساء ما تسميه «محدث طبيعى جديدً» وهو مصطلح مستتر إلى حد كبير للقيام بأعمال عدوانية بأى ذريعة في يوم ما.

وتابعت: «إذا كانت الهند تضرب ما تسميهم مساندى الإرهابيين دون أي دليل، فإنها تحتفظ بحقوق الرد على عناصر تتمتع بالرعاية الهندية أثناء القيام

بأعمال إرهابية في باكستان، وأكدت أنها لا تريد أن نذهب إلى هذا الطريق وتتمنى أن تمنح الهند فرصة للسلام وأن تحل القضايا مثل أي دولة ديمقراطية ناضجة».

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