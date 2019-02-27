روسيا: بمقدورنا القيام بوساطة بين الهند وباكستان

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن بإمكان روسيا القيام بوساطة بين الهند وباكستان لتسوية النزاع بين البلدين.
وكتب السيناتور على صفحته في فيسبوك، اليوم الأربعاء، في تعليقه على احتدام الأزمة بين نيودلهي وإسلام آباد: "لا شك لدي أن في مقدور روسيا، في حال ظهور حاجة إلى مساعدتنا، أن تقوم بالوساطة، سواء أكان ذلك ضمن الصيغة الثلاثية مباشرة، أو بدعمهاجهودا سلمية في إطار مجلس الأمن الدولي".
وتابع أن روسيا مستعدة لبذل كل الجهود المطلوبة لتسوية جميع الخلافات بين الدولتين الآسويتين، وذلك بسبب عدم وجود أي مصلحة لها في فوز طرف على آخر. وأضاف: "لا يمكن أن يصبح فائزا في نزاع بين قوتين نوويتين سوى من يتبنى مبدأ: الأسوأ هو الأفضل"، موضحا أن
وبحسب السيناتور فإن العالم يتابع بقلق شديد تصاعد التوتر على طول الخط الفاصل بين الهند وباكستان، اللتين تعتبرهما روسيا دولتين صديقتين لها.
واعتبر كوساتشوف أن تسلسل الأحداث التي سببت بالتصعيد الأخير لا يزال ينتظر تحليلا معمقا، لكن على الطرفين، في كافة الأحوال، التحلي بضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد. وذكر السيناتور أن "التوقف في هذه الظروف لا يعني فقدان ماء الوجه، لا سيما أن ثمة قوة ثالثة، هي الجماعات الإرهابية، تسعى لجر البلدين بتعمد إلى دائرة النزاع".
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