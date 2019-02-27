إيطاليا واليونان تعزيان مصرفى حادث حريق محطة القطار

أكدت سفارة إيطاليا بالقاهرة عن تضامنها مع مصر وعائلات ضحايا ومصابي الحادث المأساوي.

كما أعربت وزارة الخارجية اليونانية في برقية عزاء وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة اليوم عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وأحبائهم، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر وحكومتها.

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