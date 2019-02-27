أعربت وزارة الخارجية العراقية عّن تعازيها لمصر حكومة وشعباً في ضحايا حادث قطار محطة مصر الأليم، الذي وع اليوم الأربعاء.
وقال أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة العراقية- في بيان وزعته السفارة العراقية بالقاهرة - "لقد تلقينا بحزن عميق خبر الحادث الأليم الذي تعرَّض له الأشقاء في مصر
وأضاف أن وزارة الخارجيّة توجه أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تعرب عّن تعازيها لمصر في ضحايا حادث القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.