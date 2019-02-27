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العراق تعرب عّن تعازيها لمصر في ضحايا حادث القطار

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أعربت وزارة الخارجية العراقية عّن تعازيها لمصر حكومة وشعباً في ضحايا حادث قطار محطة مصر الأليم، الذي وع اليوم الأربعاء.

 

وقال أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة العراقية

- في بيان وزعته السفارة العراقية بالقاهرة - "لقد تلقينا بحزن عميق خبر الحادث الأليم الذي تعرَّض له الأشقاء في مصر
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إثر اصطدام قطار نجم عنه نُشُوب حريق هائل تسبَّب في إزهاق أرواح عدد من المدنيِّين".


وأضاف أن وزارة الخارجيّة توجه أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومة وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين.

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