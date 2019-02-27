نائب رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم

وصل نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك
وفي سياق متصل، رأس نائب الرئيس السوداني، مساء اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، اجتماعا للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا السودانية الإثيوبية.
وأوضح مقرر اللجنة العليا نصر الدين عبد السلام، في تصريح صحفي، أن الاجتماع بحث كافة الموضوعات التي
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة ستتوج اجتماعاتها بتوقيع نائب الرئيس السوداني، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك
وفي ذات السياق، أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، حرص بلاده علي تمتين علاقاته مع الجارة إثيوبيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالوفد الإثيوبي المشارك في الاجتماعات، تتقدمه وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية.
وبحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والنقل والسكة الحديد، وكذلك الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا بين السودان وإثيوبيا والتي ستبدأ أعمالها غدا بالخرطوم.
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