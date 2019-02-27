نائب رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم

وصل نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك

ميكونن، إلى الخرطوم مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية السودانية الإثيوبية التي تعقد غدا الخميس.

وفي سياق متصل، رأس نائب الرئيس السوداني، مساء اليوم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، اجتماعا للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا السودانية الإثيوبية.



وأوضح مقرر اللجنة العليا نصر الدين عبد السلام، في تصريح صحفي، أن الاجتماع بحث كافة الموضوعات التي

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تم طرحها من قبل اللجان الفنية بين البلدين، وفرص إنشاء مناطق حرة مشتركة بين السودان وإثيوبيا ونقاط جمركية على حدود الدولتين، بجانب فرص التبادل التجاري والنقل السلعي والحيواني بين الخرطوم وأديس أبابا.



وأضاف أن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة ستتوج اجتماعاتها بتوقيع نائب الرئيس السوداني، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك

ميكونن على الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه.



وفي ذات السياق، أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، حرص بلاده علي تمتين علاقاته مع الجارة إثيوبيا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالوفد الإثيوبي المشارك في الاجتماعات، تتقدمه وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية.



وبحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والنقل والسكة الحديد، وكذلك الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة الاقتصادية العليا بين السودان وإثيوبيا والتي ستبدأ أعمالها غدا بالخرطوم.

