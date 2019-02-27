رئيس "الأمة" الكويتي: سأتوجه لبغداد ثم الأردن لزيارة مخيمات اللاجئين

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إنه سيتوجه غدا الخميس مع وفد الشعبة البرلمانية إلى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة رئيس البرلمان العراقي، ثم إلى الأردن لزيارة مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين وحضور اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، وأضاف الغانم، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأربعاء، إن زيارته لبغداد ستشمل بحث العديد من الملفات الثنائية العالقة التي حققت شيئا من التقدم،

إلى جانب استكمال العديد من الزيارات السابقة التي قام بها بعض المسؤولين والوزراء في الحكومة، إضافة إلى أنها تأتي بعد زيارة رئيس البرلمان العراقي للكويت عدة مرات.

وأشار إلى أنه سيزور في الأردن مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وسيشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيكون بعنوان (القدس والتحديات الراهنة في القضية الفلسطينية)،

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قبل المشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة في أبريل المقبل.

وقال إن رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل شيخ أبلغه بأن الاجتماع البرلماني الخليجي سيعقد في جدة نهاية مارس المقبل وستكون الدعوة موجهة لكل رؤساء برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف "بترتيب بين برلمانات الكويت والسعودية والأردن، قررنا الحضور لمؤتمر رؤساء برلمانات دول الجوار الذي سيعقد في بغداد؛ حيث إن البرلمانات العربية أجمعت على عدم ترك فراغ للدول الاخرى لتملأه، وإنه يجب على الدول العربية التحرك وتأكيد المد العربي داخل العراق".