كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة السودانية تنفي التورط في مقتل طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الشرطة السودانية، مساء اليوم الأربعاء، تورط الأجهزة الأمنية في مقتل طفل سوداني.

وكانت لجنة الأطباء السودانية المركزية قد قالت في وقت سابق اليوم، إن طفلاً وشقيقه تعرضا للدهس بسيارة دفع رباعي للقوات النظامية بحي الدروشاب في الخرطوم.

وقال المتحدث الرسمي للشرطة اللواء هاشم علي عبدالرحيم، إن الحادثة وقعت من قبل شخص معروف بمكان عمله وصفته وكان يقود سيارة لاندكروزر، بطيش وعند وصوله إلى مدخل الحي الذي يسكن فيه الطفلان، فقد السيطرة على السيارة، وانعطف يميناً خارج الأسفلت، واصطدم بعمود كهرباء، ومن ثم أصاب الطفلين اللذان كانا ينامان جوار سور أحد المنازل من الخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أحد الطفلين توفي متأثراً بجراحه، بينما احتجز الطفل الآخر في المستشفى للعلاج.