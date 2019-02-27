كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دحلان" ينعي شهداء حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، النائب عن كتلة فتح البرلمانية ومؤسس التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، التعازة للشعب المصري قيادة وشعباً جراء الحادث الأليم الذى شهدته محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، موجها تعازيه لأسر الضحايا.

وأعرب دحلان عن حزنه الشديد لوفاة 20 شخص واصابة 43 اخرين اثر ارتطام القطار بصدادات الرصيف، جاء ذلك خلال تغريده له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكر في تغريدته أنه " بمزيد من الحزن نشاطر الشعب المصري والقيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا حريق محطة مصر، سائلين الله أن يرحم جميع الضحايا ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصدر توجيهاته للحكومة بمحاسبة المتسببين في الحادث الدموي الذى شهدته محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، موجها تعازيه لأسر الضحايا.