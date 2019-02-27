كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي": وفرنا الأموال اللازمة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إلى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد والعمل على إعطاء أولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة، مؤكدا أن مستوى إنتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من ثمانية عشر ألف ميغاواط.

وترأس عبد المهدي اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قائلا "إننا جميعا كمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات شركاء في النجاح والإنجاز، ولابديل عن التعاون والتنسيق لتحقيق الأفضل وتجاوز جميع المشاكل والتحديات"، داعا إلى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد وتحقق المصلحة العامة والعمل على إعطاء أولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة".

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