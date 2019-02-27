كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلو قبائل حجور يسقطون طائرة حوثية دون طيار في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط مقاتلو قبائل حجور اليمنية، اليوم الأربعاء، طائرة دون طيار، لميليشيا الحوثي الانقلابية، في الجبهة الجنوبية من مديرية كشر، بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد.

وأكدت مصادر يمنية، أن قبائل حجور أحرزت تقدماً كبيراً في شرق العبيسة، وتزحف نحو موقع المندلة الاستراتيجي المسيطر على وادي وجسر مور، وفق موقع "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، تجري قيادة المنطقة العسكرية الخامسة الترتيبات والاستعدادات لفك الحصار عن قبائل حجور.