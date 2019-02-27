كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالحكومة: إسرائيل مستمرة بإجراءاتها ضد إيران في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر في الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل تخطت الازمة في العلاقات مع روسيا التي جاءت بعد حادثة طائرة "إيل-21" خريف العام الماضي في سوريا، وأنها مستمرة بإجراءاتها ضد إيران في سوريا.

وقال المصدر للصحفيين عقب زيارة نتنياهو إلى موسكو: "الأزمة في العلاقات مع روسيا تم تخطيها"، مضيفا "إسرائيل ستواصل الإجراءات الضرورية ضد محاولات العدوان الإيراني ، مع الحفاظ على آلية تفادي الحوادث مع روسيا".