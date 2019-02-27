كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": نسعى لفرض هيبة الدولة على مناطق الجنوب الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي لم تنتهي بعد.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم: "قمنا بتسليم جميع المناطق التي طردنا منها التنظيمات الإرهابية في الجنوب إلى جهات محلية شرعية".

وأوضح أن الاستقرار بدأ بالعودة إلى مناطق الجنوب الليبي، منوها بأن الجيش الليبي يسعى لفرض هيبة الدولة على مناطق الجنوب الليبي.