كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: نتوقع عودة الطيار المحتجز في باكستان "فورا وبسلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، إنها أبلغت القائم بأعمال سفير باكستان بأن نيودلهي تتوقع عودة طيار عسكري، تحتجزه باكستان "فوراً وبسلام".

وقالت الهند وباكستان إنهما أسقطتا طائرات مقاتلة لبعضهما البعض اليوم الأربعاء بعد يوم من قصف طائرات حربية هندية منطقة داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب 1971، الأمر الذي دفع قوى دولية للدعوة لضبط النفس.

وقالت الهند إنها فقدت إحدى طائراتها في قتال مع باكستان فوق كشمير، وأن طيارها مفقود.

واستدعت القائم بأعمال سفير باكستان لتقديم مذكرة احتجاج دبلوماسية.