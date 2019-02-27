كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمات حقوقية تطالب تركيا بإنهاء "حملة ترهيب" النشطاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جماعات حقوقية دولية ومحلية، اليوم الأربعاء، إن على تركيا أن تنهي "حملة الترهيب المنسقة، والتحرش القضائي" ضد النشطاء.

وقالت منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "صحافيون بلاحدود" و8 جماعات تركية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إن "حملة القمع المتصاعدة وتجريم جمعيات المجتمع المدني يجب أن تنتهي".

وطالبت المنظات بإطلاق سراح عثمان كافالا، رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري والحقوقي، الذي وجهت إليه اتهامات مع 15 شخصاً آخرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

وقالت المنظمات الحقوقية، إن على "المحكمة أن ترفض الاتهام الذي سربته وسائل الإعلام فقط لأنه قائم على تناقضيات سخيفة، ولقلة الأدلة".

ويذكر أن كافالا المعتقل منذ نحو 500 يوم، يواجه اتهامات مع رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار، الذي فر إلى ألمانيا.