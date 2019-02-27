كلاسيكو المغرب..التعادل يحسم الشوط الأول من قمة الرجاء والجيش

تعادل فريق الجيش الملكي أمام ضيفه الرجاء الرياضي، في الشوط الأول من المباراة لتي تجمع الطرفين على أرضية المركب الرياضي للأمير مولاي عبد الله، برسم مؤجل الجولة 19 من منافساا البطولة الوطنية.
وكان الرجاء الرياضي، سباقاً لهز الشباك، عن طرق اللاعب محسن الياجور في حدود الدقيقة 17 من عمر اللقاء.
في حين تعادل “العساكر” كان بأقدام اللاعب لوفومبو من نقطة الجزاء، في حدود الدقيقة 40.
ويسجل الكلاسيكو حضوراً جماهيرياً وازناً، بمدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله، من طرف أنصار الجيش الملكي، مقارنة بالحضور الرجاوي، لعشاق وأنصار الضيوف.
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