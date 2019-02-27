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صور: عبد الله أيت الشريف
حضور وازن ذلك الذي سجلته جماهير الجيش الملكي، مساء اليوم الأربعاء، بمركب الأمير مولاي عبد الله، في مباراة الكلاسيكو التي تجمعه بالرجاء الرياضي، برسم مؤجل الأسبوع 19 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وحج عشاق “العساكر” بأعداد هامة ساعات قبل انطلاق القمة الكروية، مقارنة بجماهير الرجاء الرياضي، التي لازالت ولحدود صافرة النهاية بأعداد محتشمة، مقارنة بتنقالتها الوازنة، خلال سابق المباريات.
وحفزت جماهير الجيش الملكي لاعبيها خلال فترة الإحماء قبل صافرة البداية، مطالبة إياها بمواصلة العودة القوية بالدوري المحلي الممتاز، تحت قيادة الإسباني ألوس.
في المقابل، سجل يوسف القديوي، القائد السابق للجيش الملكي حضوره بالمنصة الشرفية، لمتابعة القمة الكروية التي تدون بين فريقين حملا ألوانهما في وقت سابق، قبل أن يرحل صوب القسم الوطني الثاني وتحديداً للدفاع عن ألوان نهضة أتلتيك الزمامرة.
يشار إلى أن السلطات الأمنية، قد رفعت من تعزيزاتها الأمنية في مباراة الكلاسيكو، لتأمين أجواء الكلاسيكو، بعيداً عن أجواء الشغب والعنف بين جماهير الطرفين، خصوصاً وأن الأحداث الأخيرة لشغب الملعب الشرفي بوجدة، قد أرخت بظلالها الدوري المحلي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الجيش الملكي تصنع الحدث بـ”الكلاسيكو” وحضور محتشم للرجاويين-صور- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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