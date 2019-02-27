مقترح أمزازي لفك احتقان قطاع التعليم يصل النفق المسدود والنقابات الست تجمع على رفضه

انضمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مساء اليوم الأربعاء، للنقابات الرافضة للعرض الذي قدمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لفك حالة الاحتقان التي يعيشها قطاعه.

وأوضحت مصادر من الجامعة لـ”اليوم 24″، أن اجتماع المكتب الوطني للنقابة اليوم الأربعاء، قرر رفض عرض وزارة التعليم، استجابة لرأي جل شغيلة القطاع، ولاعتبار أن ما قدمه أمزازي، ورغم تقدمه في كثير من النقاط، إلا أنه لا يشمل كافة فئات موظفي التعليم المتضررين، وعلى رأسهم الأساتذة المتعاقدين.

موقف الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يدخل مقترح وزارة التعليم الذي حمله أمزازي يوم الإثنين إلى النفق المسدود، بعدما أصبحت النقابات التعليمية الست، على موقف واحد من المقترح الحكومي.

يذكر أن قطاع التعليم العمومي عرف، خلال الأسبوع الماضي، شللا شبه تام، بسبب الإضرابات، التي دعت إليها مختلف النقابات التعليمية، وتنسيقيات الأساتذة، فيما عرفت عدد من المدن، ومنها العاصمة الرباط احتجاجات للأساتذة المتعاقدين، وأساتذة “الزنزانة 9″، بالإضافة إلى احتجاجات دعت إليها النقابات في مدن متفرقة.