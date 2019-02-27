وزارة أمزازي تبرر مطالبتها بأجر أستاذ متوفي: المسطرة عادية وتُطبق على جميع موضفي الدولة

بعد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لوثيقة صادرة عن أكاديمية التعليم بمدينة طنجة، تطالب فيها عائلة أحد الأساتذة المتعاقدين بإعادة راتب شهر عمل صرف للمتعاقد بعد وفاته، خرجت أكاديمية التعليم في جهة الشمال لتوضيح حيثيات ما وقع.

وقالت أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إن مراسلتها لذوي حقوق الموظف تندرج في إطار المسطرة العادية لتسوية الوضعية المالية لمثل هذه الحالات التي تنطبق على جميع موظفي الدولة، وأعوان الجماعات المحلية، والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل.

وأكدت الأكاديمية على أنها اتخذت جميع الإجراءات ليستفيد ذو حقوق المعني بالأمر من رصيد الوفاة، على غرار باقي موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، يناهز قدره 70000 درهما.

واعتبرت الأكاديمية أن ما أثير بخصوص هذا الموضوع شابته “مغالطات”، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تدخل في إطار حرصها على ضمان حقوق الموظفين.