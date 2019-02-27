"عباس مستعد لتلبية دعوة من بوتين للقاء مسؤول إسرائيلي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس، مستعد لتلبية أية دعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد "لقاء ثلاثي" مع أي "مسؤول إسرائيلي" في موسكو.

وأضاف أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس وافق فيما مضى على دعوة من بوتين للقاء نتنياهو، لكن الأخير تهرب.

وتأتي تصريحات أبو ردينة، ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل سفره إلى موسكو، حيث نقلت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قوله: "بالإمكان التوصل إلى السلام، بمجرد لقاء أي زعيم فلسطيني يرغب في السلام أو حتى يكتفي بالإعلان عن ذلك".

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وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية:" الرئيس عباس كان دائما على استعداد لتلبية طلب الرئيس بوتين لمثل هذا اللقاء في أي وقت، سواء مع رئيس الحكومة الحالي، أو مع أي رئيس حكومة إسرائيلي قادم بعد الانتخابات، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم".

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إنيسان/ أبريل عام 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.