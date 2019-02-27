توبيا | معرض رقميّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعالج هذا المعرض ثيمة الفرديّة، في مشاهد تبدو سرّيّة، أو التقاطات حميميّة نجدها في مساحات عامّة. يربط المعرض فكرة السرّيّة بالقدسيّة، في محاولة في البحث عن المعنى في داخل "الديستوبيا".

تقول ماريا زريق في بيان المعرض: كأنّ كلّ ما هو داخل الإطار يغالي في فرديّته. جميع هذه المشاهد الّتي تبدو كأنّها شكّلت علاقة حميمة بالعدسة، إلّا أنّ الأخيرة تنأى بنفسها عن المشهد. تختار فعل التلصّص من الخارج إلى الداخل، أو استراق النظر إلى غرف سرّيّة، أو التقاط مساحات عامّة في لحظات تصير معها بالغة الحميميّة. تختار العدسة مكانة أشبه بمكانة الإله؛ فهو يرى ولا يُرى، لامرئيّ لمحيطه لكنّه يتبصّر فيه، حتّى في هذا الموضع، تظلّ اللامرئيّة بالنسبة إلى اللحظة الّتي التُقطتْ فيها الصورة أمرًا نسبيًّا.

متى تصير لهذه السرّيّة علاقة بالقداسة؟ كيف يصير المكان السرّيّ والخاصّ مقدّسًا؟ العدسة تفتّش عن "المقدّس"، عن هذا الشيء الّذي يُخفيه السطح الخارجيّ؛ فتتلصّص عليه وتوارب من الباب الخلفيّ. على الرغم من أنّ "المقدّس" أصبح فكرة "واهمة" في عصر الديستوبيا والحداثة، لكنّ الكاميرا تصرّ على البحث عنه. ربّما يجيء هذا الإصرار كضرب من ضروب اللجوء من العدميّة الّتي تولّدها الديستوبيا أو "المدينة الفاسدة"؛ لتجد الكاميرا معنًى ما، وما لحظة الالتقاط إلّا ردّ فعل على الخوف الباطنيّ الأبديّ، من فقدان هذا المعنى.

تنشر فُسْحَة-ثقافيّة فلسطينيّة بعضًا من أعمال هذا المعرض.

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