كوهين في شهادته أمام الكونغرس: "ترامب عنصريّ ومحتال ومخادع"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل كوهين، موكّله بالقول إنّه "عنصريّ ومحتال ومخادع"، على حدّ تعبيره في شهادته أمام الكونغرس مساء اليوم، الأربعاء، مؤكّدًا أنّه سيقدم دليلًا "دامغًا" على مخالفات ترامب ومن بينها دفع مبالغ مالية لامرأتين قبيل انتخابات 2016.

وصرّح كوهين، الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترامب، أمام لجنة الإشراف والإصلاح، بأنّه يشعر "الخجل لأنني شاركت في التغطية على تصرفات ترامب غير المشروعة بدلًا من الاستماع إلى ضميري"، معربًا عن أسفه على ولائه السابق للرئيس الأميركي.

وكان كوهين قد مثل أمس الثلاثاء، أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في جلسة مغلقة، وهي أولى الجلسات الثلاث المقرّرة في الكونغرس هذا الأسبوع، فيما تكون الجلسة الثانية اليوم الأربعاء هي الجلسة العلنية الوحيدة، والتي تقام أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب، لتنتظر كوهين بعدها جلسة أخرى مغلقة، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، غدًا الخميس.

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وأظهرت مسودة لشهادة كوهين أمام لجنة الإشراف في مجلس النواب، أنّه سيقول إنّ ترامب كان يدير المفاوضات لمشروع عقاري في موسكو، أثناء حملة الدعاية في انتخابات الرئاسة، رغم إعلانه على الملأ أنّه لا مصالح له في روسيا في مجال الأعمال، وإنّ ترامب طلب منه الكذب في هذا الأمر على السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وكان محامي كوهين، لاني ديفيس، قد قال الأسبوع الماضي لشبكة "إيه بي سي" إنّ موكله سيكشف عن تفاصيل "شخصية وتجارب مباشرة" لحوادث وسلوكيات قام بها ترامب سيجدها الكثيرون "صادمة".

ويمكن أن تتسبب هذه الجلسات في متاعب جديدة لترامب، لا سيّما مع وصول تحقيق المدعي العام روبرت مولر، حول العلاقة بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا، إلى خواتيمه.