انت الان تتابع تفاصيل خبر كوهين يهاجم ترامب: عنصري ومحتال ومخادع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 مساءً - قدّم مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، شهادته أمام لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس الشيوخ.

وقال كوهين، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام أمريكية، إنه سيقدّم "للكونغرس وثائق تُثبت مخالفات قانونية ارتكبها ترامب، ومنها وثائق مالية منذ العام 2012".

وأردف أن ترامب "كذب بشأن مشروعه العقاري في موسكو لأنه كان يفكّر في الأرباح ولم يكن يتوقع الفوز في الانتخابات".

وأوضح كوهين: "قدّمتُ شهادة كاذبة سابقاً بشأن مشروع برج ترامب في موسكو بعلم من الرئيس الأمريكي".

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ووصف كوهين ترامب بأنه "عنصري ومحتال ومخادع". وقال: "أشعر بالخجل بعد تعاملي معه؛ لأنه شخص عنصري ومحتال وغشاش".

يُذكر أن المحقّق الخاص، روبرت مولر، حقّق في التدخل الروسي خلال الانتخابات الرئاسية، عام 2016، لصالح الرئيس الأمريكي ​ترامب​.

واتهمت جهات أمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ومساعدة ترامب في الوصول إلى الرئاسة والتغلّب على منافسته هيلاري كلينتون.

ولم تُسفر التحقيقات التي قادها مولر عن اتهام مباشر يوجَّه إلى ترامب، بل أدّت إلى اتهامات متعددة وإدانات وُجّهت إلى 34 شخصاً.

وأقرّ 6 من مساعدي ترامب إلى الآن بارتكابهم مخالفات، من بينهم مايكل كوهين، محامي ترامب السابق؛ وبول مانافورت، الذي كان مديراً لفريق حملة ترامب.