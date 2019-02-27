انت الان تتابع تفاصيل خبر عباس يبدي استعداده للقاء رئيس وزراء "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 مساءً - أبدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استعداده للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في روسيا، سواء أكان الحالي بنيامين نتنياهو أم الذي تأتي به الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم الأربعاء: "الرئيس عباس على استعداد لتلبية طلب الرئيس بوتين عقد مثل هذا اللقاء، في أي وقت (..)، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم".

وأضاف: "الرئيس الروسي سبق أن رتَّب لقاء مع نتنياهو في موسكو، ووافق الرئيس (عباس) على حضوره، لكن نتنياهو تهرب من هذا الاجتماع".

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وكان بوتين استقبل، اليوم، نتنياهو في العاصمة موسكو، وبحثا معاً الملفات الدولية والإقليمية، خاصةً الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وفق بيان للكرملين.

ومنذ 2014، والمفاوضات بين السُّلطة و"إسرائيل" متوقفة، بعد رفض الاحتلال وقف الاستيطان، وتراجعه عن الإفراج عن معتقلين، وتنكره لحل الدولتين.