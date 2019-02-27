انت الان تتابع تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأمريكي: على مادورو الرحيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحيط نفسه بـ "مجلس الإرهابيين والمراقبين الكوبيين".

وغرد بولتون على "تويتر" قائلاً: "بينما يعاني الفنزويليون من المجاعة، ويتعرض الاقتصاد للدمار، يحيط مادورو نفسه بهؤلاء. يجب أن يرحل من أجل الفنزويليين".

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وتعيش فنزويلا منذ أكثر من شهر على وقع أزمة نشأت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، وزعيم المعارضة في البلاد، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً انتقالياً".

وعقب ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وانضم البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، إلى مجموعة من الدول الغربية التي اعترفت بخطوة غوايدو الذي تلقى دعماً معنوياً من أمريكا.