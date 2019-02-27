تكليف وزير الكهرباء المصري بمهام وزير النقل مؤقتا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير جديد.

جاء هذا التكليف بعد استقالة وزير النقل المصري هشام عرفات، على خلفية حادث قطار محطة مصر، بالعاصمة القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، خروج 15 مصاباً ضمن حصيلة الـ43 مصابا بحريق محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية.

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وكلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة التحرك لبحث الأسباب التي أدت إلى الحادث ومحاسبة المسؤول عنه وتوفير الرعاية الكاملة للمصابين.

ووافق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على استقالة وزير النقل هشام عرفات على خلفية حادث قطار محطة رمسيس.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية إن الحريق اندلع جراء اصطدام جرار أحد القطارات بصدادة حديدية برصيف 11 بالمحطة الرئيسية التي تقع وسط القاهرة، وتشهد توافد الآلاف يوميا، حيث تربط بين العاصمة وجميع الأقاليم المصرية.