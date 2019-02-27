القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حادث قطار محطة مصر بالقاهرة
عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عمق تعازيه لمصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بمحطة مصر للسكك الحديدية بمدينة القاهرة.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "أبو الغيط وجه رسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري أعرب من خلالها بالأصالة عن نفسه وباسم جامعة الدول العربية ونيابة عن العاملين في الأمانة العامة للجامعة، عن عمق التعازي لمصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم بمحطة مصر للسكك الحديدية".
وسأل أبو الغيط المولى عزوجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بتمام وسرعة الشفاء.
وكلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة التحرك لبحث الأسباب التي أدت إلى الحادث ومحاسبة المسؤول عنه وتوفير الرعاية الكاملة للمصابين.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قبول استقالة وزير النقل هشام عرفات على خلفية الحادث.
وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية "إن الحريق اندلع نتيجة اصطدام جرار أحد القطارات بـ"صدادة" حديدية برصيف 6 بالمحطة الرئيسية التي تقع وسط القاهرة وتشهد توافد الآلاف يوميا حيث تربط بين العاصمة وجميع الأقاليم المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام جامعة الدول العربية يعزي مصر في ضحايا حريق محطة القطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.