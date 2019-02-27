الان تتابع رسميا.. رئيس الوزراء المصري يكلف وزير الكهرباء بتولي مهام وزير النقل مؤقتا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 8:47 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

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