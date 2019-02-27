الان تتابع مؤسسة النفط الليبية: لا مشكلة فنية لاستئناف عمليات حقل الشرارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء، إنه لا توجد عقبة فنية أمام لاستئناف عمليات حقل الشرارة النفطي لكن الأمن هو المشكلة.
يذكر أن الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا مُغلق منذ ديسمبر بعد إغلاقه من قبل عناصر قبلية لتقديم مطالب مالية.
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