الان تتابع الأسد يوجه دعوة لوزير خارجية إيران لزيارة دمشق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:56 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 وجه الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لزيارة دمشق، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأربعاء.

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